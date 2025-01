“Estaba muy contento”: Gonzalo Tapia desclasificó particular mensaje de Alexis tras llegar a River - Chilevisión

Gonzalo Tapia comienza poco a poco a acoplarse a River, viviendo días muy intensos a causa de la pretemporada que está haciendo el Millonario en la localidad de San Martín de los Andes.

Tras una rápida negociación, el delantero dejó Universidad Católica para firmar por La Banda Sangre, fichaje que generó sorpresa en Argentina.

A una semana de haberse integrado al plantel, el joven de 22 años confesó que se inclinó por el conjunto trasandino "apenas me llamaron. No lo dudé".

En entrevista con ESPN, el atacante comentó: "Pude haber tenido otras cosas, pero creo que el mundo River es distinto, era un sueño estar acá".

"La posibilidad de venir con grandísimos jugadores que hay acá y que pasaron por acá, con la hinchada que tiene, no lo dudé", agregó.

Gonzalo Tapia: La llamada de Alexis Sánchez y lo que le pide Gallardo

Tapia aprovechó de revelar que tuvo un breve diálogo con Alexis, ex jugador de River entre 2007 y 2008 que le escribió una vez que se concretó todo.

"Me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, estaba muy contento. Él jugó acá, me dijo todo lo difícil que es estar acá, lo que conviene estar en el mundo River. Me mandó felicitaciones y que estaba muy orgulloso de mí", señaló.

Además, el seleccionado nacional contó lo que le pide el DT Marcelo Gallardo. "Quiere que venga haciendo lo mismo de siempre, pero que me acostumbre rápido", dijo.

"Es otro ritmo y lo voy sintiendo. Debo acoplarme más a mis compañeros, estar más metido en el grupo, pero todo eso lo voy a ir ganando en la pretemporada", complementó.