Chile vs Jamaica: Dónde ver EN VIVO el segundo partido de La Roja Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina se prepara para un nuevo partido ante Jamaica, cuadro al que enfrentará en su segundo y último amistoso de esta fecha FIFA de febrero.

La Roja llega encendida tras golear 5-1 a las centroamericanas la semana en Juan Pinto Durán, donde Michelle Olivares, María José Urrutia, Yastin Jiménez, Yenny Acuña y Paloma Bustamante se inscribieron en el marcador.

Estos encuentros le sirven al entrenador nacional, Luis Mena, para seguir probando variantes y jugadores de cara a los próximos desafíos. Además, hay que tener en cuenta que el rival llegó a los octavos de final del último Mundial disputado en Australia y Nueva Zelanda.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Jamaica?

El compromiso entre Chile y Jamaica está programado para este martes 27 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Chile y Jamaica?

Este imperdible partido de La Roja Femenina con las centroamericanas lo podrás disfrutar en vivo por las pantallas de Chilevisión.