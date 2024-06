Chile Sub 20 vs Canadá: Horario y dónde ver EN VIVO el cuadrangular amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 afrontará un importante cuadrangular internacional, donde buscará tomar ritmo para los importantes desafíos que se vienen.

En ese escenario, La Roja afrontará una serie de amistosos frente a Canadá, Ecuador y Paraguay, todo esto pensando en el Mundial de la categoría que organizará nuestro país el 2025.

El combinado nacional viene de dos choques ante Australia, donde destacaron Favian Loyola (Orlando City), Agustín Arce (Universidad de Chile) y el arquero Ignacio Sáez (Deportes Recoleta).

¿Cuándo juega Chile ante Canadá el primer partido del cuadrangular Sub 20?

El partido entre Chile y Canadá, válido por el debut del cuadrangular internacional Sub 20, se disputará este miércoles 19 de junio.

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera y arrancará a las 19:30 horas.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Canadá?

El encuentro de La Roja ante The Canucks será transmitido por Chilevisión. Además, podrás disfrutar el duelo por la señal online de chilevision.cl.

Por si fuera poco, nuestro canal de YouTube también emitirá este importante cotejo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile Sub 20?