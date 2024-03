Se mantiene Claudio Bravo: La formación de Chile para el histórico partido ante Francia - Chilevisión

La Selección Chilena tendrá su segundo amistoso internacional del año este martes, día en que se mide a Francia en un durísimo partido.

De la mano de Ricardo Gareca, La Roja llega ilusionada tras vencer la semana pasada a Albania por un contundente 3-0.

Ahora, el desafío será de marca mayor debido a que chocarán frente a un potencia mundial como los galos, quienes vienen de caer en un partidazo ante Alemania.

Chile tiene formación para el amistoso internacional ante Francia

Para este choque, el DT nacional decidió mantener el equipo titular que se impuso a las águilas en Italia.

Si bien se especuló con que Brayan Cortés tomaría el lugar de Claudio Bravo, el Tigre optó por mantener al guardameta del Real Betis.

De esta forma, Chile saltará a la cancha con: Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría; Víctor Dávila, Darío Osorio, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. View this post on Instagram A post shared by @laroja

¿A qué hora juega Chile ante Francia el amistoso internacional?

El partido de La Roja contra a Francia está programado a las 17:00 horas de este martes y se disputará en el Stade Vélodrome de Marsella.

Este compromiso lo podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión y por chilevisión.cl. Para eso, solamente tienes que ingresar a nuestro sitio web y colocar la señal online.