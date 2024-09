Marginación de Ben Brereton de Chile: Ricardo Gareca aclara que es para “ver otras opciones” - Chilevisión

La marginación de Ben Brereton fue uno de los aspectos más llamativos en la nómina de la Selección Chilena, esto pensando en una nueva doble fecha de las Eliminatorias.

El delantero del Southampton no fue llamado por Ricardo Gareca para los partidos ante Brasil y Colombia, donde La Roja tiene la obligación de resctar puntos.

Esta decisión se da a pocas semanas de la sustitución del atacante en el duelo contra Bolivia, siendo reemplazado en la medianía del primer tiempo por Vicente Pizarro.

Ricardo Gareca explica marginación de Ben Brereton

En conferencia de prensa, el DT nacional aclaró que no tiene en particular con Brereton. "Me gusta. Si no me hubiese gustado, no lo hubiese convocado. Cómo voy a convocar a un jugador que no me gusta".

Sin embargo, el Tigre recalcó que "un jugador de Selección en 30 o 40 minutos para mí tiene que rendir. Es lo que le toca jugar a él. Dentro de esa opción, creo que la Selección no tiene a nadie en particular que de pronto me haga pensar que vaya a hacer algo diferente dentro del campo".

"No tenemos ningún problema con él y le reconocemos todas las bondades futbolísticas, (pero) tenemos la posibilidad de ver otra opción de la que ya vi en ocho partidos", señaló.

Gareca insistió en que "el resto de sus compañeros están en la misma situación que él. Le tocó ahora estar afuera porque por ahí quiero ver otras opciones que a lo mejor se desempeñan en la misma posición".

"SImplemente eso, no hay nada en particular con Ben y es un jugador que me gusta", sentenció.