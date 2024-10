Arturo Vidal pide a la Generación Dorada en La Roja: “Isla, Aránguiz o Marcelo Díaz tienen que estar” - Chilevisión

La Selección Chilena volvió a ser tema para Arturo Vidal, quien hizo un profundo análisis sobre el momento de La Roja que comanda Ricardo Gareca.

El King habló en conferencia de prensa y dio nombres de jugadores que debieron haber sido considerados por el DT, apuntando a los duelos ante Brasil y Colombia por Eliminatorias.

De hecho, el volante arremetió contra la prensa y afirmó: "Me gustaría que los periodistas se 'mojarán el potito', porque si digo lo que pienso me van a matar, ¿Por qué alguno no dice la verdad? ¿O no dice qué está pasando con la selección? ¿Por qué esperan que yo lo diga?".

Posteriormente, el actual jugador de Colo Colo clamó por parte de la Generación Dorada. "Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Isla), Charly (Aránguiz) o Marcelo (Díaz) si está jugando, o los que estén activos, tienen que estar en la Selección, porque la selección los necesita", dijo.

"No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar fuera de otro Mundial", añadió.

Arturo Vidal: "Hablé cinco minutos con Gareca"

Vidal no se quedó ahí y continuó: "¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes?. ¿Cómo el Huaso no va a estar en esta Selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y ustedes no lo dicen. Lo dejan pasar y esperan que yo hable en redes sociales", agregó.

Sobre su ausencia, el mediocampista de 37 años exclamó que "quedé afuera de la Copa América estando bien, quedé afuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo o que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? No, no hay. La Selección está mal y todos los saben".

Además, reveló que conversó con Gareca "cinco minutos con él y nunca más hablé con él. Nunca más me llamó".