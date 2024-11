Arturo Vidal palpita el duelo ante Perú con efusiva arenga: “Nada más lindo que defender el escudo” - Chilevisión

Arturo Vidal cuenta los minutos para volver a pisar la cancha con la Selección Chilena, donde sumará minutos por primera vez en el ciclo de Ricardo Gareca.

El Tigre convocó de emergencia al King, quien regresasrá tras más de un año de ausencia nada menos que en un partido muy caliente ante Perú por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La Roja tiene la obligación de ganar en Lima para dejar el último puesto de la tabla de posiciones, duelo al que el volante llega más motivado que nunca tras ganar dos títulos con Colo Colo.

Arturo Vidal y su motivación para enfrentar a Perú

En sus redes sociales, Vidal lanzó una emotiva arenga en la que escribió: "Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección".

"Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro, es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción", agregó.

El Rey trató de inspirar al equipo al señalar que "no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección. Vamos La Roja". View this post on Instagram A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

¿Dónde ver en vivo el partido de Chile y Perú por las Eliminatorias?

El partido entre Chile y Perú, válido por la fecha 11° de las Eliminatorias, será transmitido por Chilevisión, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

El crucial encuentro está programado para este viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas de nuestro país.