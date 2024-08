París 2024: Tirador turco Yusuf Dikec desató ola de memes por relajado estilo - Chilevisión

El tirador Tusuf Dikec se ha vuelto un protagonista de los Juegos Olímpicos París 2024, tanto así, que en redes sociales no paran de circular memes de él.

Con 51 años, el turco se alzó con la medalla de plata en la prueba de tiro con pistola de aire 10m mixto, eso sí, y esto es lo que llamó la atención de los usuarios, lo hizo con un particular estilo.

Sin los grandes implementos de sus rivales, y usando una simple camiseta y una mano en el bolsillo, Dikec disputó la final por la presea dorada junto a Sevval Illayda Tarhan, su compañera, aunque finalmente perdieron ante el equipo de Serbia en Chateauroux.

Aunque se hizo conocido recientemente, el tirador es experimentado en competencias de este tipo. Por ejemplo, en 2006 fijó un récord mundial en la disciplina y ha ganado medallas a nivel europeo y mundial, así como participado en los JJ.OO. regularmente desde Beijing 2008.

Los mejores memes de Yusuf Dikec, el tirador turco sensación en París

