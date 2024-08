La descarnada revelación de triatleta tras nadar en el Río Sena de París 2024: “Más de 10 veces” - Chilevisión

El triatlón fue una de las pruebas que más polémica ha generado en los Juegos Olímpicos París 2024, dada la suciedad del Río Sena.

Esta situación obligó a suspender los entrenamientos y a posponer en un día la tradicional carrera, que incluía 1,5 kilómetros de natación.

En ese escenario, el canadiense Tyler Mislawchuk reconoció haber vomitado varias veces tras terminar la prueba, declaración que ha generado bastante ruido.

En diálogo con la prensa una vez finalizada la competención, el deportista señaló: "¿Vomité una vez? No, vomité 10 veces. Los últimos cuatro kilómetros fueron mortales y empecé a sentirme mal y a tener mucho calor".

A la polémica por las aguas del río se sumaron los más de 30° de se dieron el pasado miércoles en la capital francesa, lo que afectó a varios atletas.

Pese a esto, Mislawchuk valoró el haber terminado noveno en el triatlón y subió una particular foto a su cuenta de Instagram (@therealmislawchuk) con el mensaje: "No me arrepiento, todo adentro".

