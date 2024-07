Inauguración de París 2024: Teddy Riner y Marie-José Perec encendieron el pebetero olímpico - Chilevisión

Era una de las grandes interrogantes en la previa de la ceremonia de inauguración, pero finalmente se reveló a los deportistas que encendieron el pebetero en los Juegos Olímpicos París 2024.

Tras los discursos de las autoridades locales en la apertura, comenzó el extenso relevo que incluyó a míticos deportistas como Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis y Nadia Comaneci.

Como representantes franceses estuvieron la histórica ex tenista Amélie Mauresmo y el ex basquetbolista Tony Parker.

Finalmente, fueron Teddy Riner y Marie-José Perec, dos de los principales atletas locales, los que encendieron la antorcha olímpica.

Riner es un destacado judoca francés que obtuvo el oro en Londres 2012 y Río 2016, mientras que Perec obtuvo tres medallas olímpicas en 200 y 400 metros planos. The Paris 2024 Olympic cauldron is lit!



Sorry, THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT! 🤯 🔥 #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/CIuS4RzfHD — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

