Otro golpe en París 2024: Letsile Tebogo pulveriza a Noah Lyles y gana el oro en los 200m planos - Chilevisión

Letsile Tebogo dio el gran golpe del atletismo de los Juegos Olímpicos París 2024, luego de adjudicarse la prueba de los 200m planos.

El oriundo de Botswana dominó la prueba de principio a fin, quedándose con el oro al terminar con un tiempo de 19.46.

El africano pulverizó a Noah Lyles, ganador de los 100m que no se vio bien y que finalizó tercero, mientras que la plata fue para el también estadounidense, Kenneth Bednarek.

La historia marca que alcanzó Letsile Tebogo

Tebogo, de solamente 21 años, obtuvo la primera presea de oro en toda la historia de Botswana, país ubicado al sur de África de poco más de dos millones de habitantes.

Además, su tiempo es el mejor de todo el continente, lo que fue destacado por World Athletics en sus redes sociales. The first ever gold medal for Botswana in the history of the OLYMPICS.



Letsile Tebogo just did that ‼️



19.46 AREA RECORD in the men's 200m final 🤯#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/dR3JoYoKAu — World Athletics (@WorldAthletics) August 8, 2024

