“No es la forma que nos gustaría”: Primos Grimalt tras inesperado y veloz triunfo en Paris 2024 - Chilevisión

Los primos Estaban y Marco Grimalt se refirieron a su paso a los octavos de final en voley playa de los Juegos Olímpicos París 2024, tras la lesión del canadiense Daniel Dearing, quien se retiró del partido.

Aunque el marcador iba 2-1, favoreciendo a la dupla chilena, Dearing decidió soltar la pelota y anunciar su retiro por una molestia en su espalda, dándole la victoria a los primos Grimalt.

Primos Grimalt avanzan a octavos de final en los Juegos Olímpicos 2024

"No es la forma que nos gustaría (...) nos ponemos en los pies de ellos y no lo deben estar pasando bien en este momento", señaló Marcos Grimalt, quien además le deseó una pronta recuperación a Daniel.

Los primos Grimalt mantienen una estrecha relación con Dearing y también su compañero de juego, Sam Schachter, e incluso han entrenado en conjunto, por lo que se mostraron consternados ante lo ocurrido.

"Fue inesperado cuando dejó caer esa pelota e hizo el signo de que no podía seguir. Me sorprendió mucho. No es la forma en que queremos ganar, todos estuvimos luchando y trabajando dos años por estar acá", aseguró Esteban Grimalt.

Este lunes, la dupla chilena se enfrentará en octavos de final con dos posibles paises, Qatar y Noruega. Al respecto, Esteban aseguró: "Sabemos que somos capaces, sabemos que tenemos las herramientas (...) podemos hacerle frente a cualquier equipo".

Asímismo, concluyó: "Tenemos un poco de sentimientos encontrados, son nuestros amigos, son nuestros colegas (...) son cosas que pasan y tenemos que aceptarlo de esa forma".

