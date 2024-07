Nicolás Burgos puso la mira en Los Angeles 2028 y afirmó que se operará “de un par de lesiones” - Chilevisión

Nicolás Burgos habló tras su derrota en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos París 2024, donde cayó ante el kazajo Kirill Gerassimenko en cuatro sets.

En entrevista con CHV Deportes, el chileno destacó que su rival "es un jugador de primera categoría, juega en la primera liga de Alemania y es top 50 del mundo, sabía que en el papel no era favorito, pero quería intentarlo mejor".

"Tenía un set (el tercero) que debería haber sido mío, quizás no me tomé el tiempo de analizar bien lo que podía hacer en ese momento. Se me escapó ese set y después es difícil levantarse para cambiar un poco el partido", agregó.

El joven de 22 años puso la mira en Los Angeles 2028 y afirmó que para esa instancia "mis expecativas van a ser mucho más altas. Me quiero preparar de una mejor manera"

Además, reveló que se operará "de un par de lesiones que tengo", algo que viene postergando desde hace casi dos años. "No estoy jugando con dolor. Lo controlo bien, pero podría hacer las cosas mejor", añadió.

Finalmente, recalcó que tiene pensado radicarse fuera de Chile de cara a sus próximos desafíos.