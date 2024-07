La sentida reflexión de Mary Dee Vargas tras París 2024: “Volveré más rápida, más fuerte” - Chilevisión

Mary Dee Vargas lanzó una potente reflexión tras competir en los Juegos Olímpicos París 2024, donde lamentablemente cayó en primera ronda.

La judoca nacional dio una dura batalla, pero no pudo ante la española Laura Martínez en la categoría -48 kilos.

El emotivo posteo de Mary Dee Vargas

Tras competir en la cita de los anillos, la atleta de 27 años subió un emotivo posteó a su Instagram en el que señaló: "Y en sólo minutos este sueño terminó".

Vargas recalcó que "me preparé durante años, di todo lo que tenía y no fue suficiente. Es duro perder, es difícil saber que puedes, pero que no sucedió esta vez".

"No tengo palabras para describir lo que ha sido este ciclo, lo que significa para mí perder esta oportunidad. Aún así me queda ver que a lo largo de este camino he caído muchas veces y he ganado en otras, pero me voy con el cariño y el apoyo de quienes sin importar el resultado me enseñaron a ser mejor persona y una judoka respetable", agregó.

La destacada judoca afirmó sobre su futuro: "Volveré más rápida, más fuerte. Trabajare y no me rendiré hasta lograrlo".