La impactante herida de Martín Vidaurre tras competir en los Juegos Olímpicos 2024: “Me costó” - Chilevisión

Martín Vidaurre tuvo una destacada participación en el ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos París 2024, finalizando en el puesto 11°.

El chileno reconoció que la carrera fue muy dura, tanto así que tuvo una fuerte caída que lo dejó con una gran herida en su brazo izquierdo.

En diálogo con CHV Noticias, el joven de 24 años comentó: "Intente posicionarme lo mejor posible. Luche al principio. Creo que me faltó un poco agarrarme ahí, intenté aguantar lo más posible. Al final tuve una pequeña caída que me costó creo que dos posiciones".

La reflexión de Martín Vidaurre

Vidaurre admitió que ya tiene el foco en Los Ángeles 2028 y afirmó que "se pueden hacer las cosas mucho mejor, estoy contento con todo el apoyo, sobre todo de los chilenos que eligen soñar y creer en una medalla".

"Veníamos por más, pero acá no hay magia, es un proceso y hay que ser realista. Para que estamos con cosas, hay que seguir trabajando y la cosa es dura", agregó.

El ciclista valoró al Team Chile y añadió que "ojalá puedan seguir sacando la cara, tenemos hartos deportistas que nos van a representar ahora".

"Tenemos que subir un poco el nivel, nos hace falta esa medalla. Yo no pude cumplir la misión, pero como te decía, esto no es magia y es solamente entrenamiento. Yo me voy a poner las pilas, por los menos yo me siento con una gran responsabilidad", sentenció.

