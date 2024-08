La fuerza de Karen Roco al llegar a semifinal de canotaje en París 2024: “Las mujeres podemos” - Chilevisión

Karen Roco está a un paso de hacer historia luego de conseguir la clasificación a semifinales de canotaje en los Juegos Olímpicos París 2024, alcanzando el segundo lugar en su serie de cuartos de final.

De esa manera, la chilena aseguró un cupo en la semifinal de la categoría (C1) 200 metros en canotaje, instancia donde ya estaba instalada su compañera y compatriota María José Mailliard.

"Luchen contra la adversidad y no se rindan"

En conversación con Chilevisión, la canoísta aseguró que "estoy muy contenta, soy la única mujer en la Región del Maule y tengo a toda la región apoyando, y eso es muy bonito. Me costó un montón llegar aquí".

"Sabía que era difícil, pero aquí estamos luchando contra la adversidad. En estos momentos tengo a mi entrenador en galería, no me ha podido acompañar tampoco en los entrenamientos y he estado prácticamente sola", confesó.

"Yo renuncié a la selección y me fui a hacer un trabajo a región. Y todos me decían que desde una región no iba a hacer nada. Pero estoy demostrando que sí se pueden lograr grandes cosas", complementó.

Al cierre de sus palabras entregó un mensaje de aliento: "Todo este resultado es para demostrar que sí se puede, luchen contra la adversidad y no se rindan ante nada. Yo soy dueña de casa, tengo que levantar todos los días a mi hijo al colegio, y yo soy como la representación de todas las mamás que están en Chile mirándonos".

"Las mujeres podemos, las mamás podemos y las dueñas de casa podemos", cerró.

Las semifinales de canotaje están calendarizadas para este sábado 10 de agosto, en una horario y serie por definir, antes de acceder a la disputa por las medallas olímpicas.