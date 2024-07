Jugador de voley playa condenado por violación fue abucheado en los Juegos Olímpicos 2024 - Chilevisión

El deportista neerlandés, Steven Van de Velde, participó este domingo en la disciplina de voleibol playa de los Juegos Olímpicos 2024, sin embargo, el público hizo notar su descontento ante su participación.

Una vez fue presentado y accedió a la cancha, los presentes se molestaron con su presencia, debido a su prontuario con delitos sexuales: fue condenado a prisión tras violar a una menor de edad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con gritos, abucheos y pocos aplausos, Van de Velde apareció junto a su compañero Matthew Immers, pero al momento que fue presentado él solo, los silbidos se incrementaron, suceso que quedó registrado y se ha vuelto viral en redes sociales.

La condena por delitos sexuales del voleibolista neerlandés

El jugador de 29 años fue condenado a cuatro años en la cárcel durante el año 2016, luego de reconocer que había violado a una niña de 12 años en Gran Bretaña.

Sin embargo, tras cumplir parte de su pena en Reino Unido, fue trasladado a Países Bajos y luego de 13 meses en prisión quedó en libertad, lo que le permitió reanudar su carrera deportiva en el 2017, y más tarde clasificar a París 2024.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ante la aceptación de Van de Velde, la Federación Internacional de Voleibol indicó que no se podía negar su llegada a la competencia, pues clasificó de forma habitual, sin embargo, este no se aloja en la villa de los atletas ni se dirigirá a los medios de comunicación.

Por su parte, la jefa de la delegación australiana, Anna Meares, comentó: "Si un atleta o un miembro del personal tuviera esa condena, no se le permitiría ser miembro de nuestro equipo (...) tenemos varios atletas menores de 18 años y menores de 16, por lo que esas políticas están bien aplicadas para salvaguardar a nuestro equipo".

Revisa aquí su ingreso a la cancha de los Juegos Olímpicos 2024: