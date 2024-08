Joaquín Niemann mira con optimismo la recta final del golf olímpico: “Podemos tener chances” - Chilevisión

Joaquín Niemann tuvo un complejo segundo día del golf en los Juegos Olímpicos París 2024, donde cayó algunas posiciones.

El chileno finalizó el día en el puesto 10° de la clasificación general con 136 golpes, (seis bajo par), ubicándose a tres palos de los puestos que entregan medalla.

Sobre su desempeño en esta jornada, el oriundo de Talagante afirmó que "partí pegándole bien, pero me fui al agua en el hoyo tres y por ahí no estuve tan cómodo durante la vuelta. No me di muchas chances para birdie. No le estaba pegando tan bien".

"Después me pude encontrar, empecé a jugar muy bien y empecé a pegar los tiros que estaba viendo. Quedan dos días más y si jugamos bien podemos tener chances de estar ahí", comentó a CHV Deportes.

La dura autocrítica de Mito Pereira

En tanto, Mito Pereira no pudo mantener la regularidad y se ubicó en el lugar 54°, reconociendo que fue un "mal día. Creo que no jugué tan mal como hacer +5, pero así es el golf".

"No ha sido un año fácil para mí, así que lo único que queda es seguir y tratar de dar lo mejor posible los dos días que quedan", añadió.

