"Me desconcentré": La dura autocrítica de Joaquín Churchill tras eliminación de París 2024

La polémica eliminación de Joaquín Churchill en los Juegos Olímpicos París 2024 continúa sumando episodios. Esta vez, fue el turno del propio deportista quien salió a entregar detalles de lo ocurrido.

Pese a conseguir el triunfo tras la segunda ronda, el chileno quedó fuera de la competencia luego que la entrenadora surcoreana hiciera un reclamo a la mesa de jueces y consiguiera extender el combate hasta el tercer round, donde Geonwoo Seo se impuso con claridad.

El episodio dejó fuera al taekwondista de la disputa por el oro y motivó un reclamo del Comité Olímpico de Chile, que exigió que se apliquen medidas, asegurando que la conducta de la entrenadora fue "antideportiva".

Esta no es la eliminación de Churchill en los Juegos, ya que debe esperar a ver si el surcoreano accede a la disputa por la presea dorada. En ese caso, el chileno se meterá a la pelea por el bronce.

La dura autocrítica de Joaquín Churchill tras quedar fuera de París 2024

En declaraciones recogidas por TNT Sports, el chileno aseguró que "en el segundo round, lastimosamente el surcoreano me empató con una patada de giro y me hicieron falta. Él, al tener dos técnicas de mayor valor, se terminó llevando el asalto".

En ese sentido, explicó que todo lo que ocurrió en el combate, tanto dentro como fuera, fue determinante en el resultado. "En el tercero ya estaba cansado, fue una pelea muy frenética", aseguró.

En esa misma línea, el taekwondista que aseguró que trató de mantenerse "indiferente a lo que me pasó, pero igual me afectó lo sucedido. Me desconcentré un poco".