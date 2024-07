“Estoy orgullosa de lo que pude hacer”: Las revelaciones de Macarena Pérez tras ganar diploma olímpico - Chilevisión

Macarena Pérez reveló algunas de sus impresiones tras obtener el diploma olímpico en el Ciclismo BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos París 2024.

La deportista chilena confesó estar muy feliz tras obtener el quinto lugar en la disciplina y superar las dificultades que enfrentó antes de la competencia.

“Fue un día súper difícil, viniendo de ayer de la clasificación que se sintió súper fuerte y caluroso también. Con el cuerpo cansado se hizo lo posible para tener una rápida recuperación y llegar al 100%", explicó a CHV Deportes.

En ese contexto comentó: "Me sentí súper bien en general, quise hacer un par de cosas que tenía pensado, aunque no fue mi día para hacerlo. Hay que seguir trabajando para eso. Estoy feliz con lo que pude hacer y no haber fallado en nada".

Respecto a su desempeño en estos Juegos Olímpicos, Pérez confesó: "Es muy difícil explicar el sentimiento, pero estoy super contenta y orgullosa de mi misma por lo que pude llegar a hacer aquí en París".

Primer diploma olímpico del Team Chile

Luego de ser considerada una de las mejores deportistas de la jornada, Macarena reflexionó sobre aquel título.

"Chile tiene muy buenos deportistas. El deporte es muy complicado, hay días nuevos y días malos. Nadie se puede categorizar como el mejor o tomar ese título, todos están luchando por lo suyo y estoy feliz y orgullosa de ser parte de eso", manifestó.

Superación tras Tokio 2020

La ciclista también recordó su participación en los Juegos Olímpicos anteriores y cómo logró mejorar sus resultados en esta edición.

“En Tokio fue una historia totalmente diferente, no estaba preparada. Hice lo mejor, pero tenía muchas lesiones que me impidieron poder hacer una buena preparación", explicó.

"Acá llegué mejor y me fue mejor de lo que esperaba, eso me motiva a seguir entrenando para seguir compitiendo y progresando”, declaró a CHV Deportes.