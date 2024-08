Tras retirarse a los 46 segundos: IBA decidió premiar a Angela Carini como si fue campeona olímpica - Chilevisión

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) decidió premiar a la italiana Angela Carini, quien abandonó su combate ante Imane Khelif en los Juegos Olímpicos París 2024.

La europea decidió retirarse a los 46 segundos de la pelea ante la argelina, quien el 2023 no pasó las pruebas de género. Pese a esto, el Comité Olímpico Internacional la autorizó a competir en esta cita de los anillos.

Tras esta polémica, la IBA le otorgará un premio económico equivalente al de las campeonas olímpicas, lo que fue ratificado por el presidente de la entidad, Umar Kremlev.

"No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los atletas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring por el bien de la seguridad", comentó el dirigente.

A raíz de esto, Carini recibirá el denominado "premio metálico", por lo que obtendrá una suma de 100 mil dólares, equivalentes a 94 millones de pesos chilenos.

En un comunicado, el organismo también confirmó que "apoyará" a la uzbeka Sitora Turdibekova, pugilista que perdió por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting y que también fue considerada "no elegible" por la IBA en 2023. IBA will award Angela Carini, who abandoned the fight against Algeria’s Imane Khelif at Paris 2024 Games after 46 seconds of the first round, the IBA prize money as if she were an Olympic champion, President Umar Kremlev claimed. https://t.co/4mtBGpZk92 — IBA (@IBA_Boxing) August 2, 2024

