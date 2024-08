Es atleta de élite, ganó una medalla en París 2024 e incursiona en OnlyFans: “Tienen un estereotipo” - Chilevisión

Alysha Newman tuvo su momento de alegría en los Juegos Olímpicos París 2024, luego de quedarse con el bronce en el salto con garrocha femenino.

La canadiense hizo noticia estos días no solamente por su gran logro en la cita de los anillos, sino por otra faceta que tiene que ver con su vida personal.

Se trata de su incursión en las plataformas para adultos, específicamente en OnlyFans.

Entrenamientos y rutina: El contenido de Alysha Newman en OnlyFans

El objetivo de Newman es tener réditos económicos, lo que le permite financiar su carrera y hacerse más conocida en el mundo de las redes sociales.

De todas formas, la atleta de 30 años aclaró que el contenido que sube tiene que ver más que nada con entrenamientos y rutina diaria.

"Es una manera de mostrar quién soy fuera de la pista. Claro que muchos tienen un cierto estereotipo cuando piensan en OnlyFans. No puedo cambiar la opinión de todos", señaló al diario BILD, aclarando que no hace desnudos.

De hecho, la norteamericana decidió hacer un descuento a todos sus nuevos suscriptores de OnlyFans durante los Juegos Olímpicos.