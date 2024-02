Pasan los años y cada vez juega mejor, pero ahora tiene a todos los hinchas nerviosos. Se trata de Toni Kroos, volante que rompió el silencio sobre su renovación en el Real Madrid.

El mediocampista de 34 años termina su contrato en junio de este año y los merengues ya se mostraron interesados en que siga en el club, pero no está seguro de continuar por motivos personales.

En la previa del duelo por la Champions League ante el RB Leipzig, el alemán fue consultado de esto en conferencia de prensa y su respuesta no dejó de llamar la atención. "Siempre les digo la verdad. Y la verdad es que no lo sé", afirmó.

"Estoy pensando qué hacer, todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, es una señal positiva a escuchar que ojalá pare. Me encuentro bien, pero todavía no tengo la decisión tomada", agregó.

Kroos insistió en que está tranquilo y que se tomará su tiempo, añadiendo que "no me preocupa lo que pueda pasar. Se puede tomar antes de acabar la temporada. Se ve el campo que no me afecta ni un poco".

Esta misma incetidumbre dejó su posible regreso a la Selección Alemana, recalcando que "depende de muchas cosas, de como me encuentro, de mis planes personales que tengo porque siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el nivel más alto posible".

¿Cuándo juega el Real Madrid ante el RB Leipzig por la Champions League?

El duelo entre el RB Leipzig y el Real Madrid, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, está programado para este martes 13 de febrero a las 17:00 horas.

El compromiso se disputará en Estadio Red Bull Arena, mientras que la revancha se disputará el 6 de marzo en el Santiago Bernabéu.