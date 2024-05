Se acabó el romance: Hinchas de River destrozaron a Pablo Solari tras humillante eliminación - Chilevisión

Pablo Solari fue uno de los jugadores criticados por los hinchas de River Plate, luego de la sorpresiva eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina a manos de Temperley.

Sin Paulo Díaz, los Millonarios igualaron 1-1 en el tiempo regular y cayeron 5-4 en los penales contra el Gasolero, quienes militan en la segunda división trasandina.

Si bien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Miguel Borja, el Pibe se transformó en uno de los más apuntados por los fanáticos. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las duras críticas de hinchas de River a Pablo Solari

El ex delantero de Colo Colo no tuvo su mejor partido y se vio bastante incómodo en la cancha. De hecho, no pudo aprovechar su velocidad en los contragolpes que tuvo la Banda Sangre.

Pero uno de los aspectos que colmó la paciencia de los exigentes forofos fue que Solari no pateó en la tanda, a diferencia de lo que hizo Facundo Colidio, el otro atacante.

Pese a que convirtió un gol el último fin de semana, la hinchada estalló con el nacido en Arizona y aseguraron que "miraba al piso" en los momentos importantes.

En ese marco, esta semana creció el rumor de que River buscaría transferirlo en el mercado de pases que se aproxima.

Mira los comentarios acá

el arquero viendo el tiro al arco de Solari: pic.twitter.com/N2caxNdf9d — tinitacarp 🇵🇱 (@martumba_carp) May 22, 2024

Por que CARAJO Solari no pateó un penal? Flaco sos delantero — Archivos Colidio (@colidiofiles) May 22, 2024

Lo frustrante que debe ser esto para Mastantuono y Ruberto, siendo de los mejores proyectos de las inferiores de River tienen que ver siempre como entran Solari o Palavecino en vez de ellos, hasta en los partidos más insignificantes. — Fran (@FranHee7) May 22, 2024

Pablo Solari le tiene que agradecer todos los días a Dios por ser jugador profesional.

No gambetea ni al 4 Temperley. Patea al arco con el rival encima. No tira bien un centro. Define mal. No le encuentro ninguna virtud y el mostro juega en River. — Iván Ortega (@ortegaivan9) May 22, 2024

Que malo que sos Pablo Solari por favor me das asco de verdad como jugas y toda tu presencia — Nahu 🇵🇱 (@nahuRP10) May 22, 2024

saco a MIGUEL BORJA y metió a PABLO SOLARI pic.twitter.com/QGnZITAe1W — lola (@loliitaa_rp) May 22, 2024

De verdad no entiendo como Pablo Solari es jugador de futbol y encima de PRIMERA 🤦🏻‍♀️ — Bian (@bianncavero_) May 22, 2024

Solari miraba al piso cuando había que poner los huevos e ir a patear un penal contra TEMPERLEY... Un delantero de River que no patee ninguno de los 6 penales. Para qué sirve? — Agustín Bernardelli (@aabernardelli) May 22, 2024