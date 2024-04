"Tengo códigos": Fuerte cruce entre Araujo y Gündogan tras eliminación del Barcelona en Champions

La reciente eliminación del Barcelona a manos del PSG en Champions League develó la compleja interna del camarín de los dirigidos por Xavi Hernández e incluso generó un tenso cruce entre dos referentes del plantel.

En el Estadio Montjuic, el conjunto parisino revirtió la ventaja culé conseguida en la ida, tras golear a su rival por 4-1 y donde una expulsión sufrida por el uruguayo Ronald Araujo, al minuto '29, desnivelaría el encuentro.

El alemán Ilkay Gündogan, su compañero de equipo, achacó responsabilidad a la defensa del Barca y, en especial, apuntó contra el central por su polémica tarjeta roja.

"Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestras manos y se lo hemos regalado al PSG. (...) No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado", señaló el germano tras el partido.

"Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja (...) Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir", agregó.

Las declaraciones del alemán no sentaron bien en el zaguero, quien aunque no escondió su incomodidad, optó por no seguir avivando la polémica.

La respuesta de Ronald Araujo

"Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar", contestó.

En los estrictamten futbolístico, el charrúa abordó la jugada de la expulsión y sostuvo que "es fortuita, está al 50 y 50". "Si no pita no pasada nada, si pita tiene que expulsar", añadió.