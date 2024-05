Acá está el campeón: Atalanta pulveriza al Bayer Leverkusen y alcanza la gloria en la Europa League - Chilevisión

Atalanta hizo historia y se consagró campeón de la Europa League, luego de derrotar 2-0 al Bayer Leverkusen en la gran final.

Ante más de más de 50 mil personas que llegaron al Arena Dublín, el elenco italiano coronó una fantástica campaña en la que sacó del camino al Liverpool y Marsella, entre otros.

Por si fuera poco, se midió con el que era el equipo sensación de Europa y que llegaba invicto en toda la temporada.

Adebola Lookman, el héroe del Atalanta en la Europa League

La figura indiscutida fue sin duda Adebola Lookman, delantero que convirtió los tres goles del cuadro de Bérgamo.

A los 12 minutos de primer tiempo, el nigeriano conectó un centro preciso de Davide Zappacosta y abrió la cuenta.

Posteriormente, el atacante de 26 años empezó su gran show y puso el segundo tanto con un lindo disparo colocado a los 26'.

La guinda de la torta se dio a los 75' en un letal contragolpe, cerrando todo con un impactante zurdazo cruzado que dejó sin chances al arquero Matěj Kovár.