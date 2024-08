Universidad de Chile vs Unión Española: Cómo VER EN VIVO y ONLINE el inicio de la fecha 22 del Campeonato Nacional - Chilevisión

Este martes, arranca una nueva fecha del Campeonato Nacional, la vigésimo segunda, que en esta jornada tendrá tres duelos: Universidad de Chile vs Unión Española, Cobreloa vs Coquimbo y Deportes Iquique vs Deportes Copiapó.

El partido más atractivo será, sin duda, el encuentro que animarán en el Estadio Nacional, la U, sólido líder del torneo, y los hispanos, que se ubican quintos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los azules vienen de golear 4-0 la semana pasada a Cobreloa en el mismo recinto de Ñuñoa, en cambio, los de Plaza Chacabuco igualaron sin goles ante Ñublense en Chillán

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs Unión Española?

El partido entre la U y la Unión está programado para este martes, a las 18:00 horas en el Estadio Nacional y será arbitrado por Cristian Garay.

Cómo ver el partido de la U ante Unión EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Unión Española, válido por una nueva jornada del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este importante encuentro será emitido de manera online a través de la plataforma de streaming MAX.