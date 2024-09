Universidad de Chile vs Coquimbo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por el campeonato nacional - Chilevisión

Este sábado la Universidad de Chile se enfrentará a Coquimbo Unido para seguir sumando puntos en la cima de la tabla.

Los azules llegan cómodos a la fecha 23 del campeonato nacional con 46 puntos, pero deberán sumar de a tres para seguir alejándose de Colo Colo que le sigue con 42 puntos y un partido menos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez no contarán con Israel Poblete y Matías Zaldivia, por acumulación de tarjetas amarillas. Pero no son los únicos que no estarán en cancha, ya que también se restarán Marcelo Díaz y Cristián Palacios por lesión.

Por su parte, Coquimbo Unido jugará como dueño de casa en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde está obligado a ganar para no seguir descendiendo en la tabla que lo ubica en 4to lugar con 36 puntos, tras la Universidad Católica.

Si bien los aurinegros venían con buen paso, ya suman seis duelos sin ganar y se alejaron de la lucha por el título.

Dónde ver a la Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile está programado para las 15:00 horas de este sábado 31 de agosto y será transmitido por TNT Sports Premium y en la aplicación Max, cuyos servicios son con suscripción pagada.