Universidad Católica vs Everton: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Chile - Chilevisión

Universidad Católica y Everton animan uno de los partidos más atractivos de la Copa Chile, enfrentándose este domingo por la primera fecha de la fase de grupos.

Con algunos de sus refuerzos como titulares, Los Cruzados buscan comenzar la temporada 2025 con un triunfo que les permita agarrar confianza de cara a un exigente año.

Por el otro lado, el conjunto ruletero trajo jugadores de jerarquía apostando a que puedan dar pelea en todos los frente, incluyendo la Copa Sudamericana.

Cómo ver el partido de la UC vs Everton ONLINE y EN VIVO

El partido de Universidad Católica ante Everton, válido por la jornada inicial de la Copa Chile, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming MAX también emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre la UC y Everton por Copa Chile

El compromiso de La Franja contra los viñamarinos comienza a las 18:00 horas de Chile de este domingo 26 de octubre, disputándose en el Estadio Bicentenario de La Florida.