Sin goles y con protesta: Así fue el debut de Nunes en duelo de la UC con Huachipato - Chilevisión

La sexta fecha del Campeonato Nacional 2024 dejó un sabor amargo para los Cruzados y es que Universidad Católica y Huachipato empataron 0-0 en el partido que marcó el debut de Tiago Nunes en la banca de los de la precordillera.

Sin embargo, el encuentro sí que tuvo movimiento, ya que minutos antes de dar inicio, un grupo de trabajadores de la empresa siderúrgica se unieron a los acereros para protestar por el cierre de la compañía.

Así fue el debut de Nunes ante Huachipato

Desde el Estadio CAP, en Talcahuano, el juego se volvió tenso a solo 10 minutos del inicio, con el garrafal fallo de Sebastián Pérez y el posterior gol de Maximiliano Gutiérrez.

No obstante, esta ventaja no duró mucho, puesto que fue revisando en el VAR y terminó siendo anulado, debido a que el arquero sacó la pelota cuando aún no había traspasado la línea de fondo.

Más tarde, Pérez volvió a salvar a Los Cruzados de perder, y con una tapada que sorprendió a muchos, pudo mantener el marcador 0-0.

Como un último intento del DT brasileño para llevarse a la casa la victoria, durante el partido realizó cuatro cambios, entre ellos, mandó de vuelta a la banca a Agustín Farías para meter a Lucas Menossi, los que tampoco dieron frutos.