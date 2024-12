Supercopa: Lo que se sabe del título que enfrentará a Colo Colo contra la U - Chilevisión

La temporada 2025 del fútbol chileno va tomando forma y ya se conocen las fechas para el arranque de las competencias, aunque todavía hay varios temas que resolver.

Uno de esas aristas es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, quienes deben enfrentarse tras quedarse con el Campeonato Nacional y la Copa Chile, respectivamente.

Si bien se especuló con que el cruce podría ser de ida y vuelta, no está descartado que se juegue a partido único, como es habitual desde su implementación.

Lo que se sabe de la Supercopa entre Colo Colo y la U

De acuerdo a lo informado por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se barajan diferentes ideas para la realización de la Supercopa.

Una de ellas era hacer una llave ida y vuelta netamente por motivos de seguridad, pero hay más opciones.

"Estamos viendo una segunda alternativa que es jugar fuera de Santiago, en diferentes lugares que estamos esperando la respuesta, porque también depende de la autorización de las autoridades. Tenemos tiempo todavía", agregó.

Sobre la fecha para el o los duelos del Cacique contra Los Azules, el dirigente indicó que "esto va a ser el fin de semana del 26 de enero si es partido único".

En caso de que finalmente sean dos los encuentros, el primero sería el 22 de enero, mientras que la revancha se programaría el 26 del mismo mes.

"Como directorio queremos que siga la normativa del partido único y no cambiarla. No podemos doblegarnos frente a hinchas que no se comportan bien. Tenemos que privilegiar el espectáculo", añadió Milad.