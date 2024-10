“Nada tuvo que ver”: Matías Fernández revela razones por las que no pudo jugar en clubes top de Europa - Chilevisión

A casi dos años de confirmar su retiro del fútbol profesional, Matías Fernández rompió el silencio y habló sobre diversos aspectos de su gran carrera.

Uno de los temas que tocó el ex volante fue el comentario de varios hinchas, quienes aseguraron que ex Colo Colo pudo tener un brillante desempeño en Europa teniendo en cuenta su enorme talento.

Consultado sobre si su personalidad "introvertida" fue uno de los factores, el otrora mediocampista de La Roja señaló que "ustedes (los periodistas) y la gente siempre tuvieron una imagen mía equivocada".

En entrevista con LUN, el formado en la cantera alba afirmó que "creo que hice una bonita carrera y que llegué a donde tuve que llegar".

"Jugué y fui campeón en Colo Colo, jugué en Villarreal, en Fiorentina, en el Milan, en Sporting de Lisboa, fui campeón de la Copa América y fui a un Mundial con la selección. Es harto", agregó.

Matías Fernández responde a las especulaciones de su carrera y el cristianismo

Fernández aprovechó de descartar de manera tajante que el cristianismo lo haya perjudicado en el viejo continente, afirmando que "pensar y decir eso es no conocerme y ante eso no puedo hacer nada".

"Para empezar, yo me hice cristiano en 2014 y me acuerdo porque fue el año en que no pude ir al Mundial por estar lesionado. O sea, mi carrera ya estaba construida. Si no llegué a clubes como el Real Madrid, Barcelona, Juventus o Manchester City fue porque físicamente no daba para eso".

El ex Milán y Fiorentina recalcó que este aspecto "la gente no lo sabe. Yo podía jugar extraordinario un domingo, pero no podíar estar al mismo nivel el miércoles para jugar otro partido".

"Yo estaba consciente de eso, no lo decía porque siempre quería estar. Pero no me daba. Eso lo conversaba con mis entrenadores, me trabajaban, pero nunca llegué a tener el físico de Arturo Vidal, Alexis, Claudio Bravo o Jean Beausejour", añadió.

En ese aspecto, el bicampeón de América recalcó: "Nada tuvo que ver que yo leyera la Biblia o que fuese callado".