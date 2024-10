“No le alcanzó”: Ex DT de Johnny Herrera rememoró su paso por el Corinthians - Chilevisión

Corinthians de Brasil fue uno de los cuatro clubes en los que jugó Johnny Herrera, recordado ex arquero que brilló en Universidad de Chile.

En el 2006, el Samurai fue fichado por el poderoso elenco paulista, aunque su paso fue poco recordado debido a que solamente jugó cuatro partidos.

En ese escenario, Geninho, uno de los entrenadores que dirigió al guardameta, habló sobre aquel periodo y reconoció que fue "un profesional muy dedicado. Entrenaba mucho, de buena manera. Se comportó como una persona centrada, enfocada".

Las confesiones de Geninho, ex DT de Johnny Herrera en el Corinthians

En entrevista con La Tercera, el estratega afirmó que Herrera "llegó en un momento muy convulsionado de Corinthians. La directiva estaba en una pelea permanente muy grande entre los inversionistas y los dirigentes".

"No había un consenso y eso se reflejaba en el campo", comentó el adiestrador sobre aquella época, donde el Timao se reforzó con un equipo de lujo encabezado por los argentinos Javier Mascherano y Carlos Tevez.

Geninho recalcó que el ídolo de la U fue fichado "en un momento muy malo para el club. Tenía buenas condiciones para ser titular. Sin embargo, la competencia con Silvio Luiz y Marcelo (los otros arqueros) era muy equiparada".

"En ese escenario a Johnny Herrera no le alcanzó para ser titular en Corinthians (...) No pudo tener más regularidad, porque había una puja muy grande entre las facciones de la institución y no se podía errar en cuanto a la toma de decisiones de quienes jugaban", sentenció.