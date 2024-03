El volante de Universidad de Chile que marcó el único gol del Superclásico, Israel Poblete, se refirió a las críticas de Arturo Vidal al conjunto azul.

El King, que fue titular por Colo Colo, trató de "equipo chico" y de "ratón" al Romántico Viajero, cuestionando su planteamiento en el Estadio Monumental en una transmisión en Twitch.

De hecho, el ídolo albo subió varias publicaciones haciendo referencia a la derrota, apuntando especialmente a los hinchas de los laicos.

Israel Poblete aborda dichos de Arturo Vidal

Consultado por estos comentarios, Poblete afirmó que "Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que él piensa. Obviamente que no lo comparto".

El ex Huachipato respondió al Rey y recalcó que "no fuimos a jugar como equipo chico al Monumental. Los primeros 30 minutos los fuimos a presionar alto, les tuvimos la pelota y atacamos bastante. Entonces, no comparto".

"No voy a entrar en polémica de responderle porque no corresponde. Solamente me queda poder celebrar el triunfo histórico que tuvimos, pero no es lo más importante. Nosotros queremos enfocarnos en seguir creciendo como equipo y en ganar el sábado", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile está programado para el 16 de marzo, día en que recibirán a O'Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional.

El compromiso arrancará a las 18:00 horas.