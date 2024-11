Insultos, gestos de Patricio Rubio y bengalas: El informe de José Cabero tras final de la Copa Chile - Chilevisión

El árbitro de la final de la Copa Chile, José Cabero, detalló una serie de hechos ocurridos en el partido disputado entre Universidad de Chile y Ñublense, que terminó con el título de Los Azules.

El duelo estuvo marcado por un gol anulado a los chillanejos a instancias del VAR por un supuesto foul en la previa, lo que provocó la furia de Patricio Rubio.

El delantero explotó y señaló durante el cotejo: "Cag... Ya está arreglado, si perdieron el año", lo que fue captado en la transmisión oficial.

Los insultos de Patricio Rubio

A una semana del compromiso, se dio a conocer el informe del juez, quien consignó los motivos por los que el atacante fue expulsado en el segundo tiempo.

Cabero señaló que le mostró la tarjeta roja a Rubio por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza".

En el documento, el árbitro afirmó que el goleador le gritó "a viva voz 'soy cag... malo conch...' y al mismo tiempo me hace gestos obscenos".