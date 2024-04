"No juega ni en un equipo chico...": Gustavo Quinteros disparó con todo contra Darío Lezcano

Gustavo Quinteros, actual entrenador de Vélez Sarsfield y ex adistrador de Colo Colo, tuvo fuertes declaraciones para referirse a Darío Lezcano, delantero paraguayo que llegó el 2023 a la tienda alba.

La respuesta del argentino-boliviano apunta a lo dicho por el guaraní, a principios de año, cuando recién se desvinculaba del Cacique, donde lo culpó de no darle oportunidades y de truncar su paso al Emelec de Ecuador.

"No me dejó ir a Emelec porque no tenía más delanteros. Ahí se nota qué clase de entrenador es", a lo que sumó "Ahí se notó que era una mala persona. Me faltaron al respeto. Quinteros me trajo a Colo Colo y no me bancó. Perdí dinero por venir acá", sentenció en ese entonces el ariete guaraní.

Qué dijo Quinteros sobre Darío Lezcano

En una entrevista con TNT Sports, Gustavo Quinteros lanzó fuertes dardos contra el paraguayo al ser consultado por él dos meses después de las picantes declaraciones.

El entrenador de Vélez Sarsfield respondió y no se guardó nada "los jugadores a alguien tienen que echarle la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa".

Luego, como si de dar vuelta un partido se tratara, lanzó toda la artillería "este jugador no juega ni en un equipo chico de Paraguay entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián Pizarro. Para qué hablar estas cosas. No me afectan, porque lo tomo de quién viene. No le cree nadie".

Los números de Darío Lezcano en Colo Colo

El delantero llegó a principios de 2023 como una apuesta de los albos para suplir los goles de Juan Martín Lucero, quien partió en medio de polémicas al Fortaleza, de Brasil.

En el cuadro de Macul, Darío Lezcano disputó un total de 13 partidos, divididos entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, donde solo logró anotar 4 goles.

Con una temporada mermada por las lesiones y la poca continuidad, el delantero terminó el año desvinculándose de Colo Colo y recalando en el Tacuary, de Paraguay, donde ha disputado siete partidos, sin goles marcados.