Fernando Zampedri desdramatiza no haber anotado en el Monumental: “No me genera nada” - Chilevisión

Fernando Zampedri tiene la mira puesta en el gran clásico que Universidad Católica disputará ante Colo Colo, partido que será válido por la fecha 24° del Campeonato Nacional.

El partido será muy especial para el Toro, quien está a solamente un gol de convertirse en el máximo goleador en toda la historia de Los Cruzados.

El oriundo de Chajarí podría lograr el récord justamente ante el Cacique, uno de los rivales más difíciles que le ha tocado enfrentar y al que no le pudo anotar jugando en el Estadio Monumental.

Fernando Zampedri y racha en el Monumental: "Todos valen uno"

Consultado sobre su posible estreno en las redes en el recinto de Macul, Zampedri indicó que" esto es grupal. Tenemos que hacer un gran partido para ganar en esa cancha que es muy difícil. Es un clásico donde ellos vienen con mucho ritmo y buen juego. Va a ser un partido duro".

"Si me toca marcar disfrutaré cada gol que hago, en cada cancha, todos valen uno. Me da igual en la que sea, si hago o no hago en esa cancha. A mí eso no me interesa y no me genera nada", añadió.

El trasandino recalcó que "solamente quiero ganar, no tengo ninguna expectativa sobre un estadio u otro. Lo que me importa es Católica y lograr los tres puntos".

Desde su arribo al fútbol chileno el 2020, el ex Rosario Central le marcó dos tantos al Popular, siendo el último de ellos en 2022 en un empate 1-1 disputado en San Carlos de Apoquindo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica y Colo Colo?

El partido entre Universidad Católica y Colo Colo está programado para este jueves 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

El cotejo será transmitido por TNT Sports Premium y de manera online por la plataforma de streaming MAX.