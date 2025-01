Dulce retorno: Gary Medel fue presentado oficialmente en la UC - Chilevisión

Durante esta jornada Universidad Católica realizó la presentación oficial de Gary Medel como refuerzo para el Campeonato Nacional 2025 y la Copa Sudamericana.

El Pitbull viene de un irregular paso en Boca Juniors, donde terminó rescindiendo su contrato para llegar como jugador libre a la precordillera.

En el Xeneize nunca pudo afianzarse como titular indiscutido y su relación con Pintita Gago terminó totalmente quebrada. En Argentina el defensa disputó un total de 673 minutos repartidos en 11 partidos.

Gary Medel vuelve a la UC

En la conferencia de prensa, Gary Medel se refirió a su retorno a la UC, club en el cuál se formó y posteriormente debutó profesionalmente.

"El Gary Medel que vuelve es un hombre con muchos más años. Vengo jugando poco, tengo que empezar a agarrar ritmo", declaró.

Sobre el momento de volver a Universidad Católica, el Pitbull aprovechó de repasar su salida de Boca Juniors.

"Estaba jugando poco. No me sentía feliz, entonces necesitaba encontrarme conmigo mismo. No me sentía bien, eso fue todo lo que pasó".

A lo que agregó algunas palabras para la dirigencia xeneize "agradecido siempre con Boca, porque siempre me trataron bien. Juan Román, la dirigencia y mis compañeros porque siempre me trataron bien".

Los próximos desafíos de Gary Medel

Al ser consultado sobre los próximos desafíos de Los Cruzados, el otrora capitán de La Roja se mostró motivado.

"Jugar Sudamericana, tratar de pasar la llave que es lo importante para el club y luego estar con mi familia, con mi gente. Me siento afortunado por el cariño que me da todo el mundo, así que esa es la motivación que tengo".

Además, comentó el momento en el cual llega a la precordillera "Me siento afortunado de llegar a esta edad jugando de buena forma".



"Me siento bien físicamente y mentalmente, así que espero darle alegrías a todos los hinchas".