Así fue el debut (y despedida) de Diego Rivarola en la Copa Chile - Chilevisión

Con 47 años, Diego Rivarola volvió a las canchas, esta vez para defender los colores de Vicente Pérez Rosales, club de Puerto Montt, esto en el marco de la Copa Chile.

Enfrente tuvo a Universidad de Concepción, quienes impusieron su categoría y se llevaron el partido por 3 goles a 0.

El histórico jugador de la U partió desde el inico jugando, pero Juan Sánchez Sotelo (30′), Wladimir Cid (40′) y el defensor Camilo Rodríguez (70′) le dieron el triunfo al campanil en un duelo jugado en el estadio Chinquihue de Puerto Montt.

"Gokú" tenía clara la complejidad del encuentro: “Tengo claro que es muy difícil competir contra jóvenes de 22. Pero lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encantó. Eso me motivó. En mi familia me empujaron“.