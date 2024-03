David Pizarro fue uno de los miles de hinchas de Universidad de Chile que festejó la victoria ante Colo Colo, rival que el vencieron este domingo en el Estadio Monumental.

El solitario gol de Israel Poblete, con desvío en Alan Saldivia incluido, le permitió a los azules terminar con la fatídica racha de 23 años sin ganar en la casa del archirrival.

Además, los laicos rescataron puntos vitales que lo ponen a solamente un punto del líder Deportes Iquique, aunque con un partido menos.

David Pizarro festeja victoria de la U desde el Coliseo

Este lunes, la U subió un video muy especial en el que se ve a Pizarro celebrando la victoria nada menos que desde el Coliseo.

"Hermosa mañana verdad", comentó el retirado volante en el registro, vestido con la camiseta del Romántico Viajero y tomando café.