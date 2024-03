César Fuentes fue uno de los pocos que no pudo disfrutar mucho la victoria de Colo Colo ante Sportivo Trinidense, lo que le permitió clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El volante ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Arturo Vidal, pero una lamentable lesión le impidió terminar el encuentro.

Tras los estudios realizados, el cuerpo médico del cacique confirmó que el Corralero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será sometido a una cirugía en los próximos días.

El emotivo mensaje de César Fuentes, volante de Colo Colo

Este jueves por la noche, Fuentes se refirió a esta situación, que lo mantendrá alejado de las canchas por casi seis meses, y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El ex jugador de O'Higgins y Universidad Católica reconoció que es "sin duda uno de los momentos más duros de mi carrera, pero lo superaré con mucha fuerza y dedicación como me he caracterizado siempre".

"Agradezco todas las muestras de cariño que me han enviado, que me ayudan mucho a superar este difícil momento. Un abrazo grande para todos", comentó en su Instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por César Fuentes 6⃣⚽️ (@cesarfg15)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 17 de marzo, día en que visitará a Coquimbo por la fecha 5° del Campeonato Nacional.

El compromiso está programado para las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.