Arturo Vidal vs Johnny Herrera: Por qué se originó el cruce y qué dijo cada uno - Chilevisión

Un fuerte cruce es el que protagonizaron Arturo Vidal y Johnny Herrera, la que hizo arder las redes sociales de hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile.

El último episodio se dio con una publicación del King en Insatgram, el que incluyó un gol que le marcó en 2007 y dardos por su suplencia en la Selección Chilena.

¿Por qué se dio el conflicto entre Arturo Vidal y Johnny Herrera?

La historia comenzó luego de que el volante del Cacique subiera un primer video a su Instagram, reposteando imágenes de Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y los jugadores de River Plate.

Al enterarse de esto, Herrera lo cuestionó en rol de comentarista en TNT Sports y apuntó que "yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la ra... y chao".

"Yo no quiero hue... estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de Selección con los que salieron campeones", agregó.

Tras enterarse de esto, Vidal contestó al arquero y recordó su paso por el Corinthians y por La Roja, donde fueron compañeros en el histórico bicampeonato de América.

"Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico (Herrera) que en su mejor momento jugó menos de 3 partidos en esa liga", señaló.