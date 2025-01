El fuerte descargo de Arturo Vidal tras suspensión de la Supercopa: “Ponen reglas que no existen” - Chilevisión

Con molestia reaccionó Arturo Vidal tras la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile a disputarse en La Serena, decisión que fue anunciada este martes por la ANFP.

A la salida del entrenamiento de Los Albos, el King comentó: "La situación es muy fea, es increíble. Cómo no se va a poder jugar en el Estadio Nacional o en el Monumental con las dos barros, siempre se ha jugado así".

El volante de 37 años puso de ejemplo el amistoso disputado entre Nacional y Peñarol en Uruguay, duelo en el que estuvieron las hinchas de los dos equipos en el Estadio Centenario.

"Aquí tiran dos petardos y parece que el estadio se va a reventar. Esas cosas de verad que sorprenden mucho. Ojalá que esto se pueda solucionar", agregó.

El seleccionado nacional no se quedó ahí y apuntó que "ponen reglas que no existen en el fútbol, cómo no vas a dejar entrar a las barras si son las que nos acompañan todo el año, y las van a dejar afuera de un partido tan importante".

"Por eso la gente de Colo Colo debe estar enojada y la gente de la U también. Lo único que pido es que se pueda jugar. Y que viva el fútbol", añadió.