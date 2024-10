Arturo Vidal vuelve a repasar a la U por caso en el Tribunal de Disciplina: “Estaban calladitos” - Chilevisión

Tras la eliminación de Colo Colo de la Copa Chile a manos de Magallanes, Arturo Vidal alzó la voz por la situación que se vive en el Tribunal de Disciplina entre los albos y Universidad de Chile.

El organismo está indagando un presunto desacato del DT Jorge Almirón en el partido ante Huachipato, lo que podría costarle pérdida de puntos al equipo en plena lucha por el título.

En ese escenario, el King abordó el tema y aseguró que "estas cosas cada vez ensucian más el fútbol, lo echan a perder. Me molesta mucho. En la cancha se ganan los campeonatos".

Arturo Vidal dispara contra la U y Huachipato

El volante de 37 años, que fue expulsado en el choque contra los Carabeleros, no se quedó ahí y arremetió contra Los Azules y el propio cuadro acerero.

"Cuando (la U) iban 10 puntos arriba estaban calladitos, ahora empezaron a buscar cosas. También están los sapitos de Huachipato que se ponen a grabar. Ahora que gane el mejor, en cancha", añadió.

Vidal insistió en que "no sé quién los invitó al baile, tienen que preocuparse de no descender y dejar que los perros grandes peleen arriba. Nos ganamos la opción de acercarnos más al título que la U. Nosotros no hemos perdido, y eso que llevamos muchos partidos seguidos".

"Ensucia un poco el campeonato, pero más para la gente (...) En el camarín el profe nunca ha estado. Los cambios los decide el ayudante", sentenció.