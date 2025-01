Pdte. Boric, Nicolás Castillo y otros referentes apoyaron a Alfonso Parot tras salir de la UC: “Respeto” - Chilevisión

Una ola de reacciones se generaron tras el sorpresivo anuncio de Alfonso Parot, quien confirmó que no seguirá en Universidad Católica.

El Poncho ratificó en sus redes sociales que no seguirá en Los Cruzados con una potente carta, donde aseguró que la dirigencia le retiró la propuesta de renovación de contrato.

"Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida", comentó el lateral, recalcando que había aceptado una nueva rebaja de su salario.

Referentes y presidente Boric reaccionan a salida de Alfonso Parot de la UC

Al dar a conocer la situación, varias figuras vinculadas a La Franja abordaron el tema y mostraron su respaldo al defensa de 35 años, entre los que está el presidente Gabriel Boric.

El mandatario, hincha acérrimo de la UC, comentó la publicación y calificó de "triste lo que cuentas de las condiciones de tu salida. Como hinchas esperamos que a los jugadores de la casa se les trate con respeto y consideración especial por su compromiso".

El que explotó con la noticia fue Nicolás Castillo, arremetiendo contra la dirigencia y asegurando: "Al jugador de casa es al que menos se le respeta, lamentable".

"Siempre terminaste jugando, con todos los técnicos que te decían que no te tendrían en cuenta y cobrabas menos que los que llegaban. Eso es amor a la camiseta", agregó.

Gonzalo, Tapia, Guillermo Maripán y César Pinares fueron otros de los que reaccionaron a a la salida de Parot.

