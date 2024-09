Copa Libertadores | Peñarol vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de Erick Pulgar - Chilevisión

Peñarol y Flamengo disputan uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Libertadores, torneo que está a punto de entrar en su recta final.

En la ida, el Manya, con el ex Universidad de Chile Leonardo Fernández a la cabeza, dio un batacazo tremendo la semana pasada al vencer al cuadro de Erick Pulgar en el mismísimo Maracaná.

Sin embargo, el Mengao apuesta a toda su jerarquía para dar vuelta la llave en Uruguay y acceder a la ronda de los cuatro mejores del certamen continental.

Cómo ver el partido de Peñarol vs Flamengo EN VIVO y ONLINE

El partido de Peñarol ante Flamengo, válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este trascendental encuentro de manera online. Para eso, solamente debes acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Peñarol y Flamengo por Copa Libertadores

El compromiso de uruguayos con brasileños arrancará oficialmente a las 19:00 horas de Chile de este jueves 26 de septiembre.