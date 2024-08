“Esto es para los locos”: Pareja de Maximiliano Falcón emociona a hinchas con emotiva dedicatoria - Chilevisión

Maximiliano Falcón fue una de las grandes figuras en el triunfazo de Colo Colo ante Junior, lo que le permitió a los albos clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Peluca anotó el 2-1 de los albos en Barranquilla, ganándose nuevamente una lluvia de elogios de parte de los hinchas albos que siguen encantandos con su rendimiento.

Ahora, fue su pareja, Florencia Pouso, quien le dedicó un emotivo posteo que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

La dedicatoria de Florencia Pouso a Maximiliano Falcón

En su cuenta de Instagram, la joven subió un video en el que escribió: "Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores. Aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferentes".

"Para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o insultarlos, pero lo unico que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas".

Pouso no se quedó ahí y añadió que esos "locos" son los que "empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. Te amo con todo mi corazón mi loco".

Falcón agradeció el emotivo posteo y le respondió a su pareja: "Te amo con mi vida, mi amor. A la guerra contigo"

Mira la publicación acá