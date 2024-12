“Qué bueno que...”: Eduardo Vargas y Deyverson aclaran supuesta pelea en el Atlético Mineiro - Chilevisión

Eduardo Vargas salió al paso de los rumores tras el confuso incidente que protagonizó con Deyverson, su compañero en el Atlético Mineiro.

Turboman y el polémico delantero tuvieron un altercado en el último entrenamiento antes de la final de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a Botafogo.

Tras una patada de parte del chileno a modo de broma, el ex Palmeiras pareció no tomárselo muy bien y encaró al nacional, aunque la situación no pasó a mayores.

Eduardo Vargas se ríe de supuesta pelea con Deyverson

Con el transcurso de las horas, los propios jugadores descartaron de plano un conflicto y aclararon lo ocurrido en la práctica.

A través de un comentario en un portal de noticias de Brasil, el goleador de La Roja ironizó: "Qué bueno que se creyeron esta noticia".

En tanto, Deyverson repitió en varias ocasiones "pelea, pelea, pelea", respondiéndo con sarcasmo y varios emoji de risa. "Clima tenso", escribió.

¿Cuándo juegan Atlético Mineiro y Botafogo la final de la Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo se disputará este sábado 30 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile.

El partido será transmitido por Chilevisión, la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.