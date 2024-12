Eduardo Vargas se descarga tras perder la Libertadores y lanza un mensaje con olor a despedida - Chilevisión

La final de la Copa Libertadores tuvo como uno de los grandes protagonistas a Eduardo Vargas, quien no pudo levantar el trofeo con el Atlético Mineiro tras caer ante Botafogo.

Turboman ingresó en el segundo tiempo y marcó el descuento en la derrota 2-1 del Galo, pero falló en otras dos chances claras que pudieron cambiar la historia.

Transcurridas las horas, el delantero nacional se descargó en sus redes sociales y lanzó un potente mensaje, el que se da a poco de finalizar su contrato con los brasileños.

El sentido posteo de Eduardo Vargas

En primer término, Vargas admitió estar "teniendo un día duro. No es fácil ver nuestro sueño pasar ante nuestros ojos. A menudo es difícil entender la voluntad de Dios, pero Él sabe todas las cosas, y seguiré temiendo a Él".

Uno de los máximos goleadores históricos de La Roja agregó: "Desafortunadamente, no conseguimos la victoria, pero por favor sepan que di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Buscamos, corrimos, luchamos y desafortunadamente nos faltó suerte".

“Me gustaría llevar este mensaje para dejar mi agradecimiento al Atlético Mineiro por estos años aquí. A los que siempre me han apoyado les agradezco mucho", añadió.

El oriuno de Renca no se quedó ahí y arremetió contra los que lo juzgaron en reiteradas ocasiones. "A los que me criticaron mucho y siempre me pusieron como el villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios", sentenció.

A esto se suma lo escrito por su pareja, Juliana Peixoto, quien le entregó todo su apoyo mediante una historia de redes sociales.

"Orgullo es lo que siento por ti. No sólo marcó el único gol del equipo, sino que trabajó duro durante todo el partido. Eres más que un ganador en Cristo Jesús y mereces ser valorado. Siempre estaré contigo, te amo"