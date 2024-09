Qué canal transmite Colo Colo vs River Plate EN VIVO revancha por Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo chocará contra River Plate en el esparado partido por la Copa Libertadores, el cual será por la revancha de los cuartos de final.

Tras el empate de la semana pasada en Chile, los albos pondrán todas sus fichas en dar el golpe y sacar del camino a uno de los grandes candidatos a llegar a la final por la Gloria Eterna.

De cara a este importante encuentro, el DT de los albos, Jorge Almirón, repetiría el mismo equipo que igualó en la ida, aunque sin Maximiliano Falcón que estará ausente tras ser expulsado.

Copa Libertadores: Qué canal transmite EN VIVO Colo Colo vs River

El partido de Colo Colo ante River será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el primer cotejo entre ambos equipos.

Eso no es todo. El sitio web de chilevisión.cl emitirá este compromiso totalmente gratis a través de la señal online, mientras que la otra opción es la App MiCHV. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Horario del partido de Colo Colo avs River por Copa Libertadores

El duelo del cuadro nacional frente a los trasandinos iniciará a las 21:30 horas de Chile de este martes 24 de septiembre.

Posible formación de Colo Colo para enfrentar a River